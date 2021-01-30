Задержан убийца женщины, чье тело было найдено под окнами дома в Мурине

В Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве своей знакомой, об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Напомним, что тело 22-летней Ксении Ш. обнаружили в ночь на 25 января под окнами жилого дома в Мурине.

В ходе расследования было установлено, что погибшая незадолго до смерти ссорилась со спутником – этот момент запечатлели камеры наблюдения, установленные в помещениях здания, где расположена квартира, из окна которой и рухнула потерпевшая.

Следствие полагает, что смерть молодой женщины не была несчастным случаем, как это пытался представить задержанный 24-летний мужчина, которому вскоре будет предъявлено обвинение в убийстве.