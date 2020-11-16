"Перетащил на балкон": задушившего 22-летнюю знакомую жителя Саратова взяли под стражу

Предполагаемого убийцу 22-летней жительницы Саратова, которая пропала днем 12 ноября, взяли под стражу. Задержанный через два дня 30-летний мужчина сознался в содеянном, но не уточнил, что его толкнуло на тяжкое преступление. Допрос подозреваемого сняли на видео.

"Помню, что я убил человека и, чтобы скрыть следы преступления, перетащил его в другую комнату на балкон", – рассказал задержанный.

Татьяна К. пришла в гости к своему знакомому в квартиру на улицу Большая Садовая около 11 часов утра 12 ноября, после чего ее никто не видел. На следующий день ее тело обнаружили в подвале под лоджией, а 14 числа задержали подозреваемого, который скрывался в Аткарском районе.

По предварительным данным, между молодыми людьми произошла размолвка, при этом злоумышленник, предположительно, был нетрезв. Он задушил приятельницу, упаковал ее тело в пакет и до наступления темноты держал его на балконе, а затем спустил вниз и спрятал в подвале, а сам пустился в бега. В понедельник его взяли под стражу на время следствия.

Татьяна К. была старшей дочерью в многодетной семье, ее родители работают в школах в поселке Самойловка. До своего 23-го дня рождения девушка не дожила всего девять дней.