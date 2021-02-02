Липчанину, выкинувшему в окно знакомую, грозит до 15 лет тюрьмы

Жителю Липецка грозит 15 лет тюрьмы за убийство. Будучи в нетрезвом виде молодой человек выкинул в окно свою знакомую. Женщина скончалась на месте.

Трагедия случилась в сентябре прошлого года. 25-летний липчанин в ходе распития спиртных напитков поссорился со своей 44-летней знакомой. Сначала он нанес ей несколько ударов, затем схватил ее за шею и столкнул с пятого этажа в окно. Прибывшие на место ЧП врачи скорой помощи констатировали смерть женщины, сообщает ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящее время следователи по Левобережному округу города завершили расследование дела по статье "убийство". Обвиняемый вину признал частично. Материалы с достаточной доказательной базой готовы для передачи в суд.