Падению девушки из окна под Питером предшествовало жестокое избиение. Видео

В городе Мурино Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту гибели девушки. В сети появились записи камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, из которых становится понятно, что перед смертью она была избита своим молодым человеком.

Тело 22-летней Ксении Ш. было найдено в ночь с 24 на 25 января под окнами дома №59 по Шоссе в Лаврики. Первоначально рассматривалась версия самоубийства. Однако соседи и очевидцы произошедшего уверяли, что перед трагедией слышали крики в районе лифтов, а позже девушку обнаружили мертвой.

На кадрах записей камер видеонаблюдения видно, что происходило между молодыми людьми за некоторое время до падения Ксении из окна. Парень избивал девушку руками и ногами в подъезде и в лифте, а потом силой вытащил ее на лестничную площадку. Очевидно, ссора продолжилась и в квартире.

В тот день молодого человека до утра опрашивали полицейские. Он рассказал о ссоре и том, что девушка сама села на окно, чтобы его попугать, а потом случайно выпала. Про то, что трагедии предшествовало жестокое избиение, парень умолчал.

Тем не менее, правоохранительные органы возбудили дело по статье "Убийство". Обстоятельства трагедии и степень вины агрессивного молодого человека выясняют следователи.