Сбросили с балкона и спрятали в мусорном баке. В Тверской области расследуют убийство 24-летней девушки

В Тверской области был найден труп 24-летней девушки. Тело было обнаружено в мусорном контейнере, сообщили ГТРК "Тверь".

Следственный комитет региона заявил, что по подозрению в убийстве были задержаны мужчина и женщина. По данным следствия, в ночь на 24 января 2021 года потерпевшая употребляла алкоголь в доме на улице Дзержинского с вышеупомянутой парой своих приятелей. Спустя некоторое время между знакомыми началась ссора. Обвиняемые набросились на девушку, от полученных ударов она скончалась на месте.

Убийцы решили замести следы преступления и избавились от тела, выкинув его с четвёртого этажа. Затем они отнесли погибшую к мусорному контейнеру неподалёку от дома и выбросили её в бак.

Сотрудникам МВД удалось задержать преступников "по горячим следам". Ими оказались 31-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Правоохранительными органами было составлено и возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование происшествия продолжается, для преступников избирается мера пресечения.