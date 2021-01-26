В Тверской области собутыльники убили женщину и выбросили тело в мусорный бак

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно раскрыть убийство, произошедшее в Тверской области, об этом 26 января сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Несколько дней назад в мусорном контейнере у дома по улице Дзержинского в Бологом был обнаружен труп молодой женщины. Стражи порядка, занявшиеся расследованием, быстро установили предполагаемую картину преступления.

Как выяснилось, в ночь на 24 января потерпевшая выпивала вместе со своими знакомыми – 31-летним мужчиной и женщиной 37 лет. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, закончившееся тем, что пострадавшая была забита насмерть.

После этого преступники выбросили тело своей жертвы с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже, а затем отнесли погибшую на помойку.

Сейчас подозреваемые задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.