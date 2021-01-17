В Тверской области насмерть замерзла девочка-подросток

В минувшую субботу, 16 января, на улице в поселке Новозавидовский Конаковского района Тверской области было найдено тело 17-летней девушки.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, эксперты, осмотревшие погибшую, не обнаружили у нее травм, указывающих на насильственной характер смерти, но выявили признаки, характерные для обморожения.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, в рамках которой им предстоит установить все обстоятельства гибели несовершеннолетней.