Под окнами воронежской многоэтажки нашли тело 25-летней девушки

В Воронеже под окнами многоэтажного дома обнаружили тело девушки. По словам участников паблика "Мой и твой Воронеж", на вид погибшей порядка 25 лет, сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета. Специалисты зафиксировали на ее теле многочисленные травмы. Как рассказали жильцы дома, девушка могла сама выпасть из окна. Подробности случившегося в устанавливаются. Точные причины гибели станут известны после окончания судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее воронежцев потряс еще один инцидент в микрорайоне Шилово. 4 февраля 20-летний студент упал из окна многоэтажного дома на коляску с младенцем. В результате оба они погибли. ЧП попало объективы камер видеонаблюдения. Многие были шокированы этими кадрами. Губернатор выразил свои соболезнования матери погибшего мальчика.