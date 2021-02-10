Выпавшая из окна после беседы с матерью школьница скончалась в больнице

Врачам не удалось спасти выпавшую с девятого этажа юную москвичку – она скончалась через день после госпитализации. Следователи завели уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Вечером 7 февраля мама 11-летней школьницы провела с ней беседу на тему безопасного поведения в Сети, особое внимание уделив роликам, которые ей смотреть не стоит. Судя по всему, разговор задел девочку за живое: ранним утром ее обнаружили лежащей на снегу у подъезда в Петровско-Разумовском проезде, где и живет семья.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами в крайне тяжелом состоянии, но все усилия врачей оказались тщетны – утром 9 февраля девочка скончалась.

Следователи склонны считать, что девочку довели до самоубийства, причем, по данным РИА Новости, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, систематически унижавших ребенка.