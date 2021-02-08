Московская школьница выпала с девятого этажа после беседы с мамой

Юная москвичка попала в больницу с многочисленными переломами после разговора с мамой о безопасности в Сети. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Семейная драма, по данным РИА Новости, разыгралась в доме 6/3 в Петровско-Разумовском проезде. Вечером 7 февраля женщина провела с 11-летней дочкой воспитательную беседу на тему поведения в интернете, сделав акцент на тех роликах, которые ей точно не стоит смотреть. Ранним утром она услышала, как в соседней комнате кто-то открывает окна, а, когда заглянула туда, ее ребенок уже лежал на асфальте.

Девочка выжила в результате падения с девятого этажа, но получила страшные травмы: переломы черепа, открытые переломы рук, а также переломы таза. Сейчас она находится в реанимации.