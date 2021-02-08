В Магнитогорске десятиклассница погибла, упав с большой высоты

На Южном Урале 17-летняя школьница разбилась, выпав из окна. Девушку успели доставить в больницу, но она не выжила. Правоохранители начали доследственную проверку.

Трагедия произошла в Магнитогорске, сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Десятиклассницу обнаружили под окнами дома соседи, они первыми и вызвали скорую помощь. Медперсонал больницы несколько часов боролся за жизнь пострадавшей, но травмы не оставили шансов выжить.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия. Возможно, девушка упала с большой высоты.

Отметим, аналогичный случай произошел на прошлой неделе: в Челябинске при похожих обстоятельствах погиб студент колледжа. А в Магнитогорске мужчина упал с 9 этажа на крышу магазина. Пострадавшего с серьезными травмами эвакуировали спасатели.