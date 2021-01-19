Две девочки выпали с 17-го этажа в Химках

Две подруги выпали с балкона 17 этажа в подмосковных Химках., одна из них скончалась на месте, за жизнь второй сейчас борются врачи, сообщили в областной прокуратуре.

ЧП произошло днем 19 января в микрорайоне Подрезково, подруги упали на козырек подъезда. На месте сейчас работают следователи, которым предстоит установить, что предшествовало падению. По некоторым данным, речь не идет о суициде, девочки делали фото на высоте.

Погибшей девочке, по неподтвержденной информации, было 12 лет. Ее подругу госпитализировали в тяжелом состоянии.