СК: гибель самарских школьниц не связана с соцсетями

ГТРК "Самара" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" сообщает новые подробности трагедии, которая произошла накануне в городе. Напомним, по предварительной информации, две школьницы выпали с балкона многоэтажного дома по улице Киевская.

Сегодня появилась неофициальная версия ЧП. Возможно, школьницы состояли в группе фэнтези в соцсетях. Не исключено, что там они получили некое задание, пишут в ряде сетевых СМИ. Это и могло стать причиной трагедии. Такое же предположение выдвинули родители одноклассников погибших.

Следственный комитет Самарской области опровергли подобную информацию и назвали такую версию "не соответствующей действительности". Сейчас следователи занимаются изучением страниц в соцсетях школьниц и их подписками.

Между тем, стало известно, что в 2021 году уже происходила похожая трагедия. Во время новогодних каникул погибла ученица самарской школы №58.