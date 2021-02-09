Погибшие в Самаре школьницы были отличницами

Появились новые подробности о трагедии в Самаре, где погибли две 12-летние школьницы. Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", местом ЧП стал дом №13 по улице Киевская. По предварительным данным, девочки выпали с технического балкона 17-го этажа.

Как стало известно, одна из школьниц занималась гимнастикой, другая пробовала себя в модельном бизнесе. На ее странице в соцсети есть множество профессиональных фотографий. Ни о каких конфликтах дома ничего не известно.

- Невозможно себе это представить. Такие умницы, красавицы. Проблем у них не было, и с мальчиками тоже. Это странная версия. Вероятно, кто-то надавил на них или шантажировал, – цитирует одну из знакомых школьниц samara.kp.

По информации, полученной от представителей Департамента образования Самары, школьницы учились в одном классе и были отличницами. На учете комиссии по делам несовершеннолетних они не состояли. По свидетельствам очевидцев, девочки были сегодня на занятиях в школе.

По последней информации, прокуратурой Самарской области начата проверка по факту гибели школьниц. Информация об этом появилась на сайте ведомства.