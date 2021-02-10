Самарскую школу, где учились погибшие девочки, проверит прокуратура

ГТРК "Самара", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", удалось получить официальный комментарий от представителей областной прокуратуры по факту гибели 12-летних школьниц.

Глава ведомства Сергей Берижицкий лично побывал на месте трагедии. Сейчас доследственные мероприятия проводятся в школе, куда ходили девочки. Также предстоит опросить всех, кто знал их лично.

- Прокуратура взяла под контроль процедуру доследственной проверки по факту случившегося в Самаре. Работу правоохранительных органов лично координирует прокурор области. Он поручил провести прокурорскую проверку органов профилактики и школы. После ее завершения будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, – прокомментировала ситуацию помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

Напоминаем, 9 февраля в 14.30 две школьницы выпали с 17 этажа дома №13 по улице Киевская.