"Они радовались жизни". Учитель рассказала о погибших самарских школьницах

Трагедия в Самаре, где накануне погибли две 12-летние школьницы, никого не оставила равнодушным. Появляются новые подробности происшествия. В распоряжении ГТРК "Самара", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", появился комментарий педагогов школы, где учились девочки.

Директор учебного заведения Геннадий Чернышов обратился с глубокими соболезнованиями к семье погибших. По его словам, школьницы очень активно проводили время, посещали разные кружки. Их день был расписан буквально по минутам.

- Трагический случай. Необходимо усилить воспитательную работу, а также общение педагогов и родителей, – сказал директор.

Добрые слова в адрес девочек прозвучали от классного руководителя, преподавателя немецкого языка. Учительница считает, что подружки были жизнерадостными, активно участвовали в школьной и классной жизни.

- Девочки были отличницами, принимали участие в олимпиадах и конкурсах, – рассказала Оксана Клынина.

По факту гибели подростков прокуратура начала доследственную проверку. Семьям погибших окажут всю необходимую помощь. На данном этапе версия о влиянии на случившееся социальных сетей не рассматривается, подчеркнули следователи.