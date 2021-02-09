Две школьницы погибли при падении с высоты в Самаре

В Самаре погибли две школьницы при падении с высоты, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Трагедия произошла 9 февраля. Согласно предварительной информации, девочки выпали с 16-ти этажного дома на улице Киевской. Предполагается, что происшествие случилось после обеда. Стало известно, что погибшим было по 12 лет.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Некоторые СМИ сообщают, что девочки были подругами и у них были найдены некие послания.

Информация по делу уточняется.