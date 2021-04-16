Дети погибли на железной дороге в Подмосковье

Накануне вечером в районе железнодорожной станции Люберцы были обнаружены тела двух девочек-подростков, об этом стало известно в пятницу, 16 апреля.

По данным СМИ, погибшие дети находились в непосредственной близости от путей. Установлено, что им было по шестнадцать лет.

По предварительной информации, девочки дружили и до недавнего времени вместе учились в школе – в прошлом году одна из них покинула учебное заведение после окончания девятого класса, а ее подруга перешла в десятый класс.

Известно, что школьницы воспитывались в бесконфликтных, благополучных, но неполных семьях без отцов – один из родителей умер, а второй – развелся с матерью погибшей и переехал жить за рубеж.

Отмечается, что погибшие учились хорошо и не были замечены в каких-то предосудительных поступках, одна из них с недавнего времени посещала психолога – обратиться к специалисту пришлось из-за депрессии.

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.