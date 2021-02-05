В Воронеже после смертельного падения из окна возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца, на которого с большой высоты упал мужчина.

Ранее сообщалось о трагическом происшествие, которое случилось в воронежском микрорайоне Шилово. Молодая мама с 6-месячным ребенком в коляске вышла на прогулку 4 февраля, около 17:00. Когда она шла по асфальтовой дорожке около дома, сверху на коляску упал мужчина. По предварительным данным, он выпал с 17 этажа из окна подъезда.

Мужчина погиб на месте. Местные СМИ сообщают, что 20-летний парень учился в одном из воронежских вузов. Младенцу, прибывшие на место медики, пытались оказать экстренную помощь. К сожалению, спасти малыша не удалось.

По факту гибели ребенка региональные следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей "Причинение смерти по неосторожности".