В Воронеже на коляску с ребенком из окна выпал мужчина: оба погибли

В Воронеже в жилом комплексе "Звёздный" 30-летний мужчина упал из окна прямо на коляску с ребёнком. В результате происшествия оба погибли. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По данным очевидцев, мама с коляской шла по тротуару, когда внезапно с высоты упал человек. Местные жители сообщили, что ребенку было всего пять месяцев, он погиб в машине скорой. Коляска сильно деформировалась от удара.

Выпавший мужчина, по словам соседей, проживал один на последнем этаже жилого дома. Следователь выехал на сообщение падения с высоты.

Полицейские опрашивают очевидцев. На месте работали скорая помощь и реанимация.