Воронежский губернатор обратился к матери погибшего в Шилово младенца

Семьям погибших в Шилово младенца и молодого человека выразил свои соболезнования глава Воронежской области. Обращение Александра Гусева опубликовала пресс-служба областного правительства. Губернатор призвал мать ребенка ни в чем себя не корить, так как всему виной несчастный случай, передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Меня потрясла произошедшая накануне вечером трагедия на улице Острогожской. Однако, конечно же, боль родителей погибшего мальчика несравнимо сильнее. Чтобы ее уменьшить хоть как-то, я прошу маму малыша не корить себя слишком сильно. В этой ситуации вы никак не могли предотвратить беду, но виновный в этом человек также погиб, и для его родственников – это тоже горе. Хочу принести всем свои соболезнования", – говорит глава региона.

Напомним, ЧП произошло около 17 часов вечера 4 февраля во дворе 17-этажного дома в ЖК "Звёздном". Момент трагедии сняли камеры наблюдения. Мать с коляской вышла из дома за секунды до случившегося. Женщина шла по тротуару, когда внезапно с высоты упал человек. В итоге выпавший мужчина погиб на месте, мальчика пытались спасти прибывшие на место врачи, но безуспешно. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Младенцу было 6 месяцев, он был единственным ребенком в семье. Молодому человеку – 20 лет, он являлся студентом промышленно-гуманитарного колледжа.