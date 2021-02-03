После жестокого убийства учительницы воронежцев призвали держать детей дома

Жителей Воронежа призвали не отпускать детей на улицу после жестокого убийства учительницы. Родители распространили предупреждение в социальных сетях. Жильцы Военного городка, где произошла трагедия, боятся, что преступник продолжит убивать.

Напомним, накануне, 2 февраля около 20 часов учительница математики возвращалась домой. В это время на Московском проспекте недалеко от остановки на нее было совершено нападение. Неизвестный вонзил женщине в шею нож, а затем ограбил, сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Известно, что в момент нападения учительница разговаривала с коллегой, учителем физики, по мобильному телефону. Женщина кричала в трубку, что её убивают, рассказал "Вестям Воронеж" собственный источник.

Правоохранительные органы продолжают поиски преступника.