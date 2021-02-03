Учителя математики ударили ножом не менее 13 раз

В Воронеже ищут преступника, который накануне убил и ограбил учительницу математики. Убийца не менее 13 раз ударил педагога ножом – в голову, шею и грудь.

Погибшая Наталья Тушинская работала учителем в школе №1 Военного городка, ей было 47 лет. Предварительно установлено, что на женщину напали, когда она возвращалась домой. Возможно, целью убийцы было ограбление: пропали золотой браслет, сумка с деньгами и сотовый телефон, передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Известно, что в момент нападения педагог разговаривала с коллегой, учителем физики, по мобильному телефону. Женщина кричала в трубку, что её убивают.

Жителей Воронежа призвали не отпускать детей на улицу после жестокого убийства учительницы. Родители распространили предупреждение в социальных сетях. Жильцы Военного городка, где произошла трагедия, боятся, что преступник продолжит убивать.