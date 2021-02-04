Предполагаемый убийца воронежской учительницы попал на видеокамеры

Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу воронежской учительницы. Он попал на уличные камеры. Мужчина славянской внешности, худощавого телосложения, 40-45 лет. Характерная особенность – может хромать на левую ногу. Был одет черно-белую вязаную шапку, темную куртку без капюшона, джинсы и кроссовки на белой подошве.

Как передает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", проститься с убитой учительницей Натальей Тушинской пришли сотни воронежцев, в том числе родственники, коллеги, выпускники, друзья и знакомые.

Напомним, погибшая Наталья Тушинская работала учителем математики в школе №1 Военного городка, ей было 47 лет. Предварительно установлено, что на женщину напали, когда она возвращалась домой. Убийца не менее 13 раз ударил педагога ножом – в голову, шею и грудь. Возможно, целью убийцы было ограбление: пропали золотой браслет, сумка с деньгами и сотовый телефон. Известно, что в момент нападения педагог разговаривала с коллегой, учителем физики, по мобильному телефону. Женщина кричала в трубку, что её убивают.