Нападение своры собак на воронежскую школьницу попало на видео

Свора собак покусала во дворе жилого дома школьницу в Левобережном районе Воронежа. Инцидент произошел в понедельник, 8 февраля, неподалеку от школы №67.

На кадрах, снятых камерами наблюдения, видно, как собаки, будто по команде, бросились на девочку, которая попыталась убежать, но вскоре упала.

Животных отогнали местные жители, с криками выбежавшие на улицу. По их словам, стая собак бегает в этом районе уже давно и не первый раз бросается на людей.

Многие животные при этом побывали в руках ветеринаров, о чем свидетельствуют бирки в их ушах — это значит, что они осмотрены, привиты, стерилизованы и признаны неопасными для человека.

Девочке удалось встать на ноги и отправиться домой. Информация о ее состоянии не поступала.