В Иванове на девушку напала стая бездомных собак

В Ивановской области семь бездомных собак напали на проходящую мимо девушку. Об этом сообщает ГТРК "Ивтелерадио" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Происшествие случилось в районе 3-й горбольницы областного центра. Видеорегистратор очевидца зафиксировал происходящее. Отпугнуть агрессивных животных удалось сигналом автомобиля.

"Она отбивалась как могла! Собаки вели себя очень агрессивно, кусались, лаяли", – рассказал водитель.

Накануне в Ивановской области доставили в травмпункт девочку после нападения собаки. В январе пострадал от бродячих собак 9-летний мальчик, ему провели операцию и наложили около 20 швов на раны.