Взрослые отбили школьницу от стаи собак в Астрахани

Стая собак напала на девочку, идущую по пустырю в Трусовском районе Астрахани.

На кадрах, снятых местным жителем, видно, как агрессивные животные с лаем преследуют школьницу, кричащую от страха.

"Мы живём на пятом этаже и все равно услышали", — рассказал автор видео, разместивший его в социальной сети.

Первым на помощь пришел водитель легковушки, распугавший псов гудком. Мгновение спустя к девочке подбежал пешеход, который проводил ребенка в безопасное место.

В комментариях астраханцы отметили, что в последнее время наблюдают много бездомных собак, причем особенно большая стая из четырех десятков особей бегает в центре города в Ленинском районе.