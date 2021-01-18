Собаки искусали детей в Астраханской области. Видео

В Знаменске бродячие собаки напали на детей и покусали их.

Инцидент произошел в субботу, 16 января, во дворе жилого дома. Сначала одна собака напала на идущих детей.

На подмогу к ней бросилось второе животное. В свою очередь, к своим друзьям побежала маленькая девочка. Псы повалили ее и покусали.

Детей спасли взрослые мужчины, выбежавшие, вооружившись веником и скребком. Собаки испугались и скрылись.

По информации издания "Пункт А", пострадала 6-летняя девочка и ее двоюродный 7-летний брат: детям прокусили руки.