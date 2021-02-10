Мужчина убил и расчленил собутыльницу под Петербургом

Подозреваемый в убийстве 37-летней женщины задержан в городе Мурино.

По предварительным данным, 64-летний мужчина выпивал 7 февраля со своей знакомой, поссорился с ней и избил ее до смерти.

Испугавшись, подозреваемый разрубил топором тело своей жертвы, рассовал его по пакетам, которые выбросил в лесу. По информации издания "Фонтанка", мужчина раскидал останки между поселками Матокса и Лехтуси.

Заявление в полицию поступило от брата погибшей, 10 февраля сообщившего об исчезновении сестры. Вскоре жена сына подозреваемого сообщила о том, что видела пропавшую женщину в компании своего свекра. Также девушка рассказала, что отец ее супруга отчищал пол от подозрительных бурых пятен 9 февраля.

Подозреваемого вскоре задержали, и он не стал отпираться и сообщил, что смерть его знакомой наступила от падения головой на кафельный пол после его удара.

Мужчина указал, где разбросал останки, которые вскоре были найдены.

Региональный СК РФ сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".