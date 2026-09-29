Найденная в холодильнике студентка из Волгоградской области пропала еще в июне

Baza: тело девушки из Волжского пролежало в холодильнике все лето Найденная в холодильнике студентка из Волгоградской области пропала еще в июне

Москва29 сен Вести.Девушка из Волжского, тело которой нашли в холодильнике квартиры на улице Кирова, перестала выходить на связь еще в июне, сообщает Baza.

Последним, кто видел ее в живых, предположительно, мог быть отец девушки. В настоящее время его местонахождение устанавливают правоохранители. По предварительным данным, он уехал из города.

За несколько дней до пропажи в июне она просила денег у друзей на оплату интернета сказано в публикации

Сообщалось, что после смерти матери 18-летняя студентка второго курса политехнического колледжа жила вдвоем с отцом.

Как писали местные СМИ, труп лежал в холодильнике в позе эмбриона. 24 сентября его обнаружили соседи, после того как из-за отключения электричества лед в холодильнике стал таять, и они почувствовали неприятный запах.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.