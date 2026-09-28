Москва28 сенВести.Девушка, тело которой было обнаружено в холодильнике квартиры на улице Кирова в городе Волжский Волгоградской области, жила вдвоем с отцом, он уехал из города. Сейчас его местонахождение устанавливают правоохранители, сообщает Baza.
18-летняя студентка второго курса политехнического колледжа проживала в квартире на улице Кирова вместе со своим отцом, предположительно он последний, кто видел ее в живыхпишет паблик
По его данным, отец и дочь жили вдвоем, мать девушки некоторое время назад скончалась после продолжительной болезни.
Как пишут местные СМИ, тело девушки лежало в холодильнике в позе эмбриона. Его обнаружили 24 сентября, после того как из-за отключения электричества лед в холодильнике стал таять и соседи почувствовали неприятный запах.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.