Филиппинец обнаружил в холодильнике останки своей арендаторши The Manila Times: на Филиппинах в холодильнике нашли останки женщины

Москва22 сен Вести.На Филиппинах владелец сдаваемой квартиры обнаружил в холодильнике человеческие останки. Об этом сообщает The Manila Times со ссылкой на национальную полицию (PNP).

10 сентября мужчина пришел к жильцам, чтобы попросить их подписать договор аренды, однако дверь ему никто не открыл. Через несколько дней соседи пожаловались на неприятный запах, после чего владелец обратился в полицию.

Прибывшие на место полицейские вошли в квартиру и обнаружили останки женщины. По словам владельца жилья, погибшая была арендаторшей. Полиция предполагает, что к преступлению может быть причастен сожитель женщины, снимавшей квартиру.

По словам отца [погибшей], у женщины якобы есть деньги, поэтому, скорее всего, они поссорились из-за денег или чего-то подобного пояснил полковник Аллен Рэй Ко на пресс-конференции

Он добавил, что полиция уже задержала подозреваемого, однако подробностей не раскрыл.

Ранее сообщалось о пожаре на пассажирском пароме в водах у западного побережья Филиппин. На борту находились 134 человека, жертвами происшествия стали пять человек.