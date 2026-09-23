Тело новорожденной девочки найдено на улице Челюскинской в Москве

Тело новорожденного ребенка найдено на северо-востоке Москвы Тело новорожденной девочки найдено на улице Челюскинской в Москве

Москва23 сен Вести.Тело новорожденной девочки найдено на улице Челюскинской в Москве, по факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Тело ребенка без признаков жизни было найдено днем 23 сентября вблизи жилого дома на улице Челюскинской.

Проводится доследственная проверка … Следователи и криминалисты … работают на месте происшествия, устанавливаются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения. Для выяснения точной причины смерти планируется назначение судебно-медицинской экспертизы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В прокуратуре добавили, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного процессуального решения по результатам доследственный проверки.