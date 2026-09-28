СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела женщины в Волжском

В Волжском возбудили дело после обнаружения тела женщины в квартире СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела женщины в Волжском

Москва28 сен Вести.В городе Волжском Волгоградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела женщины в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщило СУ СК России по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что тело женщины, личность которой пока не установили, нашли в квартире многоквартирного дома на улице Кирова 24 сентября 2026 года. Дело завели по статье об убийстве.

По данному факту территориальным следственным подразделением СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в публикации

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сайт volgograd.kp.ru писал, что в Волжском нашли тело девушки в холодильнике. Страшную находку обнаружили в квартире одного из домов на улице Кирова. Когда свет отключили, лед в холодильнике стал таять, и соседи почувствовали резкий запах.