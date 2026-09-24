Дело возбуждено по факту убийства женщины, чье тело нашли в подъезде в Серпухове

СК возбудил дело об убийстве женщины, чье тело нашли рядом с мужем в Серпухове Дело возбуждено по факту убийства женщины, чье тело нашли в подъезде в Серпухове

Москва24 сен Вести.По факту убийства женщины, чье тело нашли рядом с супругом в подъезде жилого дома в подмосковном Серпухове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 48-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). По данным следствия… в ходе ссоры мужчина застрелил супругу и после свел счеты с жизнью говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тела обоих обнаружили вечером 23 сентября, в среду, в доме на улице Подольской. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, следователи опрашивают возможных свидетелей.