Москва24 сенВести.По факту убийства женщины, чье тело нашли рядом с супругом в подъезде жилого дома в подмосковном Серпухове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 48-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). По данным следствия… в ходе ссоры мужчина застрелил супругу и после свел счеты с жизньюговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Тела обоих обнаружили вечером 23 сентября, в среду, в доме на улице Подольской. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, следователи опрашивают возможных свидетелей.