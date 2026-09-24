Москва24 сенВести.Мужчина и женщина, чьи тела были найдены в подъезде жилого дома в подмосковном Серпухове, являлись супругами, передает Telegram-канал "112". Отмечается, что речь может идти об убийстве жены мужем.
Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой…Проверяется причастность (мужчины – Прим. ред.) к ее смерти. У супругов остался несовершеннолетний сынговорится в сообщении источника
Указано, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.
Официальной информации от ведомств о случившемся пока нет.