Мужчина и женщина, чьи тела нашли в подъезде дома в Серпухове, были супругами

Появились подробности убийства женщины, чье тело нашли рядом с мужем в Серпухове Мужчина и женщина, чьи тела нашли в подъезде дома в Серпухове, были супругами

Москва24 сен Вести.Мужчина и женщина, чьи тела были найдены в подъезде жилого дома в подмосковном Серпухове, являлись супругами, передает Telegram-канал "112". Отмечается, что речь может идти об убийстве жены мужем.

Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой…Проверяется причастность (мужчины – Прим. ред.) к ее смерти. У супругов остался несовершеннолетний сын говорится в сообщении источника

Указано, что по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело.

Официальной информации от ведомств о случившемся пока нет.