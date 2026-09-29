Отец найденной в холодильнике студентки умер в военном госпитале в Волгограде В военном госпитале Волгограда умер отец девушки, чье тело нашли в холодильнике

Москва29 сен Вести.59-летний отец студентки, чье тело в позе эмбриона нашли в холодильнике в Волжском, умер в военном госпитале в Волгограде. Об этом сообщает V1.RU.

По информации источника, в начале сентября, до того как был обнаружен труп девушки, мужчина якобы подписал контракт с Минобороны и его отправили на учебный полигон для прохождения подготовки, где он начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

На фоне ухудшения состояния его доставили в военный госпиталь, где у мужчины произошел сердечный приступ на фоне тяжелого воспаления легких и прочих хронических и общих заболеваний.

Ранее стало известно, что студентка проживала в квартире вместе со своим отцом и, предположительно он последний, кто видел ее в живых. Тело девушки обнаружили 24 сентября, после того как из-за отключения электричества лед в холодильнике растаял, и соседи почувствовали неприятный запах. Правоохранители начали искать отца скончавшейся.

Соседи и знакомые семьи описывали отца как человека не очень душевно благополучного: помимо множества странностей, он практиковал голодание по своим якобы оздоровительным методикам. О том, что умершая девочка жаловалась на голод, рассказывали и ее друзья. Они уточняли, что связь с ней внезапно прекратилась еще в середине лета отмечается в сообщении

По словам соседей, когда отец девушки в последний раз покинул квартиру, она уже была в холодильнике.