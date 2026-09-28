Жуткая находка под Волгоградом: труп девушки обнаружили из-за счетов по ЖКХ В Волгоградской области отец похоронил свою дочь в холодильнике

Москва28 сен Вести.В Волжском Волгоградской области соседи случайно раскрыли жуткое преступление: в квартире 185 дома по улице Кирова в холодильнике нашли тело девушки, которую, предположительно, спрятал там собственный отец. Об этом сообщает KP.RU.

История началась с коммунальных счетов, которые резко выросли у жильцов дома. Разбираясь в причинах, они выяснили, что странный сосед подключил свое электричество через общий щиток из-за долгов. Приехавшие силовики нашли в квартире майнинговую ферму, вынесли оборудование и вывели жильца в наручниках. Но обыск раскрыл не все.

Через пару недель, когда электричество вырубили в этой квартире, из нее стал доноситься ужасный запах. Нам пришлось долго добиваться, чтобы ее вскрыли. И когда это произошло, в холодильнике нашли труп девушки! рассказали соседи

Квартира 185 и раньше настораживала соседей. Когда-то там жила Марина - женщина с двумя взрослыми сыновьями, которые жили отдельно. После развода она встретила нового мужчину, проводника. Поначалу их семья вызывала лишь восхищение: дочь занималась в музыкальной школе и бальными танцами, получала награды и дипломы. Отец гордился девочкой и публиковал ее достижения в соцсетях. Позже мать девочки умерла от рака, а сама дочь попала в детский дом.

Девочка, вроде бы, жила в детдоме. По крайней мере, мы ее помним только ребенком. Недавно она вернулась, ведь единственное жилье, которое у нее было. Его в последнее время видели очень редко здесь, а в его соцсетях были очень мерзкие посты о совращении дочери сказали соседи

В региональном СКР сообщили, что по факту нахождения тела возбуждено уголовное дело. Личность погибшей пока не установлена. На остальные вопросы следователи ответить не смогли.