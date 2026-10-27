Признаков насилия на теле погибшей в Ачинске девочки не обнаружено

СК раскрыл первую информацию об обстоятельствах смерти девочки в Ачинске Признаков насилия на теле погибшей в Ачинске девочки не обнаружено

Москва27 окт Вести.При осмотре тела несовершеннолетней, найденной сегодня днем в Ачинске, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.

По факту ее гибели проводится процессуальная проверка. Известно, что 25 октября она ушла из дома знакомого, после чего перестала выходить на связь с родственниками.

В поисках 16-летней девочки участвовали полиция, волонтеры, близкие. Сегодня днем ее тело было найдено в Ачинске на местности у проезда Авиаторов.

При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено говорится в публикации

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном главке СК РФ.