Москва27 октВести.При осмотре тела несовершеннолетней, найденной сегодня днем в Ачинске, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в MAX.
По факту ее гибели проводится процессуальная проверка. Известно, что 25 октября она ушла из дома знакомого, после чего перестала выходить на связь с родственниками.
В поисках 16-летней девочки участвовали полиция, волонтеры, близкие. Сегодня днем ее тело было найдено в Ачинске на местности у проезда Авиаторов.
При осмотре признаков насильственной смерти не обнаруженоговорится в публикации
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном главке СК РФ.