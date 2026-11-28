Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Карелии дружил с ней

Камеры зафиксировали убитую девочку в компании подозреваемого подростка Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Карелии дружил с ней

Москва28 ноя Вести.Камеры уличного наблюдения зафиксировали, что убитая в карельском поселке Юляристиоя 14-летняя девочка, и 16-летний подросток, задержанный по подозрению в совершении преступления, гуляли вместе.

Как сообщает Baza, ранее подростки дружили.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали их вместе в день исчезновения девочки сказано в сообщении

Юношу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и его мотивы.

Погибший ребенок бесследно исчез 27 ноября, семья и полиция начали поиски. 28 ноября в лесополосе было обнаружено тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти. На ее теле специалисты нашли следы удушения и ножевые раны. По предварительным данным, убийца нанес девушке не менее 10 ударов ножом.