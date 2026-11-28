СК возбудил дело после обнаружения тела девочки, убитой в лесу в Карелии

В Карелии возбуждено уголовное дело после убийства девочки в Питкяранте СК возбудил дело после обнаружения тела девочки, убитой в лесу в Карелии

Москва28 ноя Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 28 ноября в поселке Юляристиоя Питкярантского района Карелии обнаружили труп 14-летней девочки. Об этом в MAX сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На теле ребенка имелись следы удушения и ножевые раны.

Следователями Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что девочка пропала 27 ноября. По подозрению в совершении данного преступления задержан 16-летний юноша, знакомый погибшей.

Следователями проводятся необходимые первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.