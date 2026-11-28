Baza: убийца нанес не менее 10 ударов ножом 14-летней девочке из Карелии

На теле убитой девочки в Карелии нашли не менее 10 ножевых ранений Baza: убийца нанес не менее 10 ударов ножом 14-летней девочке из Карелии

Москва28 ноя Вести.На теле 14-летней девочки, чье тело было найдено 28 ноября в лесополосе в карельском поселке Юляристиоя, зафиксировали не менее 10 ударов ножом, сообщает Baza.

Ранее погибшую обнаружили в лесополосе в Питкярантском районе Карелии с признаками удушения и ранами.

По подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка.

Сообщалось, что школьница ушла из дома 27 ноября, но домой не вернулась. Родственники и полиция начали поиски.

По предварительным данным, подозреваемый не менее десяти раз ударил школьницу ножом сказано в сообщении

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Мотивы совершения преступления и его обстоятельства устанавливаются.