Москва28 нояВести.На теле 14-летней девочки, чье тело было найдено 28 ноября в лесополосе в карельском поселке Юляристиоя, зафиксировали не менее 10 ударов ножом, сообщает Baza.
Ранее погибшую обнаружили в лесополосе в Питкярантском районе Карелии с признаками удушения и ранами.
По подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка.
Сообщалось, что школьница ушла из дома 27 ноября, но домой не вернулась. Родственники и полиция начали поиски.
По предварительным данным, подозреваемый не менее десяти раз ударил школьницу ножомсказано в сообщении
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Мотивы совершения преступления и его обстоятельства устанавливаются.