Москва12 октВести.Сотрудники полиции задержали подростка, подозреваемого в участии в смертельном ДТП, сообщили в МВД по Республике Татарстан.
Фатальная дорожная авария произошла накануне около 21.00 на Карагандинской улице в Казани.
Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд женщину, шедшую по краю проезжей части в попутном направленииговорится в заявлении ведомства в MAX
Пострадавшая умерла до прибытия медиков скорой помощи, а водитель автомобиля сбежал. Впоследствии выяснилось, что за рулем машины находился 15-летний школьник. Через некоторое время он вернулся на место трагедии в сопровождении родителей.
В присутствии законных представителей несовершеннолетний был освидетельствован с помощью прибора "Алкотектор", который показал результат 0,430 мг/лотметили в МВД
Подросток признался, что в момент фатального ДТП он управлял машиной. По словам школьника, автомобиль он приобрел самостоятельно.