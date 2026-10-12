Сбежавший с места смертельного ДТП в Казани школьник вернулся назад с родителями

Задержан 15-летний школьник, насмерть сбивший женщину в Казани Сбежавший с места смертельного ДТП в Казани школьник вернулся назад с родителями

Москва12 окт Вести.Сотрудники полиции задержали подростка, подозреваемого в участии в смертельном ДТП, сообщили в МВД по Республике Татарстан.

Фатальная дорожная авария произошла накануне около 21.00 на Карагандинской улице в Казани.

Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд женщину, шедшую по краю проезжей части в попутном направлении говорится в заявлении ведомства в MAX

Пострадавшая умерла до прибытия медиков скорой помощи, а водитель автомобиля сбежал. Впоследствии выяснилось, что за рулем машины находился 15-летний школьник. Через некоторое время он вернулся на место трагедии в сопровождении родителей.

В присутствии законных представителей несовершеннолетний был освидетельствован с помощью прибора "Алкотектор", который показал результат 0,430 мг/л отметили в МВД

Подросток признался, что в момент фатального ДТП он управлял машиной. По словам школьника, автомобиль он приобрел самостоятельно.