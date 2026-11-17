На Кубани 17-летнюю девушку насмерть сбил пьяный водитель-рецидивист 17-летняя жительница Кубани погибла по вине пьяного водителя-рецидивиста

Москва17 ноя Вести.В Краснодарском крае по вине пьяного водителя-рецидивиста погибла 17-летняя девушка. Подробности в MAX сообщает региональный главк МВД.

Вечером 16 ноября в городе Славянске-на-Кубани 49-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ 21093, сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе на улице Пролетарской.

Девушка получила множественные травмы, врачам не удалось спасти ей жизнь. Водитель скрылся с места ДТП. Его нашли и задержали сотрудники полиции в доме знакомых говорится в сообщении

Как оказалось, водитель 6 раз привлекался к уголовной ответственности за многократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе трижды отбывал наказание в виде лишения свободы.

На этот раз рецидивист вновь находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы.