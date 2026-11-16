Москва16 нояВести.В Сочи в результате ДТП с внедорожником погибла 18-летняя пассажирка скутера. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Столкновение произошло в Адлерском районе.
Водитель Lexus, двигаясь со стороны улицы Мира, при перестроении столкнулся с попутным мопедом "СИМ" под управлением 29-летним мужчиной. В результате аварии водитель скутера доставлен в медучреждение, 18-летняя пассажирка скончалась в больницеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что после случившегося водитель иномарки скрылся с места аварии. Правоохранители устанавливают его личность. Детали выясняются.