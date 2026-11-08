Водитель электровелосипеда в Сочи погибла в лобовом столкновении с грузовиком

Водитель электровелосипеда в Сочи погибла под колесами грузовика Водитель электровелосипеда в Сочи погибла в лобовом столкновении с грузовиком

Москва8 ноя Вести.В Сочи 35-летняя водитель электровелосипеда допустила падение на встречную полосу и попала под колеса грузового авто JAC, в результате чего пострадавшая скончалась на месте. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло утром 8 ноября на улице Альпийская, 43А. Уточняется, что женщина не выбрала скорость, обеспечивающую контроль над своим транспортным средством, и потеряла управление, что привело к аварии.

Пострадавшая скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.