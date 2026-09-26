В Сочи водитель легковушки насмерть сбил 17-летнюю девушку на тротуаре

Легковушка ушла в занос и вылетела на тротуар в Сочи, погибла девушка-подросток В Сочи водитель легковушки насмерть сбил 17-летнюю девушку на тротуаре

Москва26 сен Вести.В Сочи водитель отечественной легковушки ушел в неуправляемый занос, выехал на встречную полосу и вылетел на тротуар, где сбил девушку-пешехода. 17-летняя пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП произошло вечером 25 сентября, в пятницу, на улице Транспортная. За рулем Lada Granta находился 20-летний молодой человек.

Допустил неуправляемый занос, выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где совершил наезд на пешехода. 17-летняя девушка от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.