Один человек погиб и один пострадал при вылете Toyota Camry на тротуар в Томске

В Томске Toyota Camry вылетела на тротуар и насмерть сбила 18-летнего пешехода Один человек погиб и один пострадал при вылете Toyota Camry на тротуар в Томске

Москва26 июн Вести.В Томске произошло ДТП с иномаркой, в результате которого погиб 18-летний пешеход. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Toyota Camry вылетела с проезжей части на тротуар и сбила двух пешеходов. Один из них погиб, другой – попал в больницу.

По предварительным данным, машина выехала с проезжей части и сбила двух пешеходов. Один из них погиб, 17-летнего подростка доставили в больницу говорится в публикации

Уточняется, что за рулем машины был 19-летний водитель.

На опубликованных кадрах видно, что переднюю часть автомобиля снесло в результате ДТП.