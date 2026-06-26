Москва26 июнВести.В Томске произошло ДТП с иномаркой, в результате которого погиб 18-летний пешеход. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, Toyota Camry вылетела с проезжей части на тротуар и сбила двух пешеходов. Один из них погиб, другой – попал в больницу.
По предварительным данным, машина выехала с проезжей части и сбила двух пешеходов. Один из них погиб, 17-летнего подростка доставили в больницуговорится в публикации
Уточняется, что за рулем машины был 19-летний водитель.
На опубликованных кадрах видно, что переднюю часть автомобиля снесло в результате ДТП.