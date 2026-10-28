Велосипедистка из Вологодской области погибла в ДТП

В Вологодской области легковушка сбила велосипедистку, женщина погибла Велосипедистка из Вологодской области погибла в ДТП

Москва28 окт Вести.В Вологодской области случилось ДТП, в котором погибла ехавшая на велосипеде женщина, сообщает региональное управление МВД России в мессенджере MAX.

Авария произошла во второй половине дня 28 октября в селе Кичменгский Городок.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21101 допустил наезд на женщину-велосипедиста, двигавшуюся по обочине. В результате ДТП женщина 1981 года рождения (45 лет) скончалась до приезда скорой помощи говорится в публикации

Водитель с места ДТП скрылся, но его личность была установлена. Им оказался 27-летний житель Кичменгско-Городецкого округа.

Все обстоятельства происшествия устанавливают госавтоинспекторы.