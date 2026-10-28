Москва28 октВести.В Вологодской области случилось ДТП, в котором погибла ехавшая на велосипеде женщина, сообщает региональное управление МВД России в мессенджере MAX.
Авария произошла во второй половине дня 28 октября в селе Кичменгский Городок.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21101 допустил наезд на женщину-велосипедиста, двигавшуюся по обочине. В результате ДТП женщина 1981 года рождения (45 лет) скончалась до приезда скорой помощиговорится в публикации
Водитель с места ДТП скрылся, но его личность была установлена. Им оказался 27-летний житель Кичменгско-Городецкого округа.
Все обстоятельства происшествия устанавливают госавтоинспекторы.