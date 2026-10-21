Один человек погиб и один пострадал после ДТП грузовика и легковушки в Сочи

В Сочи грузовик врезался в легковушку и тоннель, погиб один человек Один человек погиб и один пострадал после ДТП грузовика и легковушки в Сочи

Москва21 окт Вести.В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовой и легковой автомобиль. Один человек погиб, стало известно из сообщения полиции Краснодарского края.

Происшествие на дороге случилось утром 21 октября в центральном районе города около въезда в тоннель.

33-летний мужчина, управляя авто Shacman, столкнулся с припаркованным на обочине Ford, а затем наехал на портал тоннеля написано в пояснении инцидента

Водитель грузовика получил травмы, несопоставимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.